Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 84,51 CHF nach.

Um 09:07 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,51 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,27 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,59 CHF. Bisher wurden via SIX SX 100.582 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. 11,84 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 79,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,64 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.690,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.423,00 USD.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,07 USD je Aktie.

