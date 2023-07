Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 88,63 CHF.

Um 15:51 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 88,63 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 88,84 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,98 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2.349.601 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,95 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 CHF.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 12.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.531,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,37 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,72 USD fest.

