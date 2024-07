Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt zum Start

QIX Dividenden Europa: Roche-Aktie schießt nach neuen "CT-388"-Studiendaten nach oben und Allianz will Asien-Aktivitäten mit Zukauf in Singapur ausbauen

Heute im Fokus

Domino’s-Aktie sackt ab: Quartalsbericht enttäuscht. EssilorLuxottica-Aktie von Spekulation um Einstieg von Meta beflügelt. Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe. Beige Book: US-Notenbank sieht weiterhin nur mäßig steigende Preise. Novartis hebt Gewinnausblick dank starker Entwicklung erneut an. TSMC in Q2 mit deutlichem Gewinnsprung. DBAG senkt Prognose für Nettovermögenswert.