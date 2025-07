Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Freitagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 92,11 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 92,11 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 92,11 CHF. Bei 92,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 383.835 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,52 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 13,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,11 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,69 USD fest.

