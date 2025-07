Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagnachmittag ins Minus

Novartis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 92,18 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 92,18 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,09 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.475.996 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 10,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 13,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,11 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,34 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,69 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen