Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 89,90 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel bei 89,90 CHF. Bei 89,99 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 89,67 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,72 CHF. Zuletzt wechselten 531.937 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,51 Prozent. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 22,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,30 CHF.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

