Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 89,32 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 89,32 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 89,09 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,72 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 959.473 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.622,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

