Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 88,98 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 88,98 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 88,81 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,72 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.465.577 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,29 Prozent niedriger. Bei 73,32 CHF fiel das Papier am 27.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,60 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,30 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,89 USD je Aktie aus.

