Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag im Aufwind

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 92,39 CHF zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 92,39 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 92,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,77 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 391.381 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 20,64 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,30 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

