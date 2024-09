Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

18.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 97,83 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,83 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,50 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,20 CHF. Zuletzt wechselten 846.461 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie. Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,24 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich auf grünem Terrain SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag fester

