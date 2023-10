Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag ab

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 86,38 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 86,38 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 86,28 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,55 CHF. Zuletzt wechselten 141.012 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,40 CHF.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

