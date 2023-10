Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 87,00 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 87,00 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 85,87 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,55 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 986.342 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 90,16 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,40 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,57 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

