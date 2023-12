Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 84,92 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 84,92 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 85,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 77.397 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Abschläge von 17,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,67 CHF an.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

