Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 84,81 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 84,81 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 85,16 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 84,53 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 614.240 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,93 Prozent niedriger. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,67 CHF an.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Novartis-Aktie.

