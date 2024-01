Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 93,60 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 93,60 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 93,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 863.830 Novartis-Aktien.

Bei 93,85 CHF erreichte der Titel am 17.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,27 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,78 CHF.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagnachmittag

Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge