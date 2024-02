Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 88,81 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 88,81 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 88,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,50 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.620 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,43 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

