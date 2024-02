Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit positiven Vorzeichen

19.02.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 89,31 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 89,31 CHF. Bei 89,44 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 350.602 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,83 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,74 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,50 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11.423,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.690,00 USD erwirtschaftet hatte. Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,10 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Berechnungen vom Kapitalmarktanalysten: Diese Aktien dürften von sinkenden Zinsen am meisten profitieren Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne Freitagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com