Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Montagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 89,62 CHF zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 89,62 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 89,69 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,50 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 696.732 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,47 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

