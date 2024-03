Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,03 CHF ab.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,6 Prozent auf 85,03 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 84,79 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 545.249 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. 11,16 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,72 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 vorlegen. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

