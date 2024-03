Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 85,32 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 85,32 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 84,79 CHF. Bei 85,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 953.827 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2023 bei 71,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,72 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50 CHF an.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.690,00 USD gelegen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

