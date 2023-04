Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Novartis 88,17 EUR

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 88,17 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 88,19 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,51 CHF. Bisher wurden via SIX SX 749.436 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 88,59 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Abschläge von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,00 CHF.

Novartis veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.690,00 USD im Vergleich zu 13.229,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Am 23.04.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

