Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit Verlusten

19.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,47 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 91,47 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 90,86 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 108.955 Stück. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,84 Prozent. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF. Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie dreht ins Plus: EMA-Empfehlung für Novartis-Krebsmedikament Trastuzumab Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zurück SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingebracht

