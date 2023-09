Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 92,07 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 92,07 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 92,36 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 90,86 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,44 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 491.420 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,04 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,30 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,87 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

