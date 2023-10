Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 86,26 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 86,26 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 86,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,43 CHF. Bisher wurden heute 107.681 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,40 CHF aus.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,55 USD im Jahr 2023 aus.

