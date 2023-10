Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 86,40 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 86,40 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 85,79 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,43 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 581.563 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 90,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,35 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,40 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,55 USD je Aktie.

