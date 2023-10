Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 85,53 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 85,53 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 85,45 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,43 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.250.016 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,80 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI letztendlich in Rot

SMI aktuell: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein