Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

19.12.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 84,91 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 84,91 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 84,82 CHF. Bei 84,96 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60.706 Novartis-Aktien. Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,69 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,67 CHF je Novartis-Aktie an. Am 24.10.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren. Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,63 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt letztendlich ab

