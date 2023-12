Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 84,91 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 84,91 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 84,70 CHF. Bei 84,96 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 277.808 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,67 CHF an.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,74 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab

Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt letztendlich ab