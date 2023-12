Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kurs der Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 84,41 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 84,41 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,19 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,96 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 807.811 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,81 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,67 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,63 USD je Aktie.

