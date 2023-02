Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SWX bei 80,37 CHF. Bei 80,60 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,34 CHF nach. Bei 80,36 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 61.313 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 88,42 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,84 CHF. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,20 CHF an.

Am 01.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,07 Prozent zurück. Hier wurden 12.690,00 USD gegenüber 13.229,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Novartis-Mittel gegen Hautkrankheit HS mit positiven Langzeitdaten

Novartis-Aktie unter Druck: Novartis erleidet Gewinnrückgang

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com