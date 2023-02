Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SWX-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 0,5 Prozent auf 79,90 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 79,85 CHF. Den SWX-Handel startete das Papier bei 80,36 CHF. Über SWX wurden im bisherigen Handelsverlauf 985.940 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,42 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,84 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,20 CHF.

Novartis ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 13.229,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Novartis am 25.04.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,59 USD je Aktie.

