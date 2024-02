Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 89,68 CHF nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 89,68 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,70 CHF an. Mit einem Wert von 89,49 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 49.029 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,07 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,09 USD je Aktie belaufen.

