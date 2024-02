Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 89,88 CHF zu.

Das Papier von Novartis legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 89,88 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,06 CHF. Bei 89,49 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 353.542 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,16 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



