Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 90,64 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 90,64 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,88 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,49 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 960.236 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,89 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,74 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD im Vergleich zu 12.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,09 USD je Novartis-Aktie belaufen.

