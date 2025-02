Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 96,08 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,08 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 95,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 109.977 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 14,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

