Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

20.02.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 95,85 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 95,85 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,42 CHF aus. Bei 96,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 569.172 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF. Am 31.01.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,26 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Mittwochshandels ab Handel in Zürich: SLI verliert schlussendlich Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

