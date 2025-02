Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 96,17 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 96,17 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 95,42 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.182.668 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 83,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,04 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

