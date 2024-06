Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

20.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 93,72 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 93,72 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,43 CHF ab. Bei 93,98 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 444.249 Stück gehandelt. Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,41 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 15,49 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an. Am 23.04.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,26 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester SLI-Handel aktuell: SLI legt letztendlich zu STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach

