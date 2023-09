Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 92,72 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 92,72 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,98 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,83 CHF. Bisher wurden via SIX SX 129.314 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 26,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,87 USD je Aktie.

