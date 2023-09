Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 92,42 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 92,42 CHF. Bei 92,98 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,83 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 450.840 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 20,67 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.622,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.781,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

