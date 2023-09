Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 92,92 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 92,92 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 93,40 CHF. Bei 92,83 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 965.445 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,10 Prozent niedriger. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

