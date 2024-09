Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 98,70 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,70 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 99,27 CHF. Bei 98,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1.561.350 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,56 CHF.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gewinne in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Donnerstagshandel in Zürich: SMI steigt zum Start

SIX-Handel SMI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels