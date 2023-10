Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Freitagvormittag ein

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 84,64 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 84,64 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 84,42 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,46 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 596.318 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,43 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,80 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,73 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

