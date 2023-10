Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 84,61 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 84,61 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 84,42 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,46 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.045.078 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,56 Prozent. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,80 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,48 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,53 USD je Novartis-Aktie.

