Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 103,90 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 103,90 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 103,42 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 111.075 Novartis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,94 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,25 CHF je Novartis-Aktie aus.
Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,94 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
