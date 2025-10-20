DAX24.131 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittag ausgebremst

20.10.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 103,76 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
104,00 CHF -0,22 CHF -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie notierte um 11:47 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 103,76 CHF. Bei 103,42 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,62 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 509.950 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,94 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

