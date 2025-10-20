Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 103,76 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Novartis-Aktie notierte um 11:47 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 103,76 CHF. Bei 103,42 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,62 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 509.950 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,84 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,94 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen
Erste Schätzungen: Novartis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen