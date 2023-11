Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,90 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 83,90 CHF nach. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 83,68 CHF ein. Bei 83,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 420.625 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 93,30 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

