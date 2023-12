Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 84,47 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 84,47 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 84,17 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 722.171 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,63 USD je Novartis-Aktie.

