Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SWX-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,09 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,10 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,96 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.332 Stück gehandelt.

Am 25.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,42 CHF an. Gewinne von 9,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,84 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,95 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 86,20 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.690,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.229,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,59 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächelt: Novartis benennt neuen Sandoz-Chairman - kurz vor Ausgliederung

Novartis-Aktie im Minus: Novartis-Mittel gegen Hautkrankheit HS mit positiven Langzeitdaten

Novartis-Aktie unter Druck: Novartis erleidet Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com