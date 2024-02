Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 89,60 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 89,60 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 89,31 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,81 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 440.156 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,49 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,00 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,73 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,09 USD im Jahr 2024 aus.

